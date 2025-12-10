Омским работникам военкоматов больше не будут доплачивать за контрактников на СВО

Ранее сотрудники пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов получали в качестве поощрения по 50 тысяч рублей. Выплаты производились из городского бюджета. Обычным гражданам за друзей и знакомых, подписавших контракт на военную службу, доплачивали сначала по 20 тысяч рублей, а затем подняли сумму до 100 тысяч.