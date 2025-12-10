Омским работникам военкоматов больше не будут доплачивать за контрактников на СВО

Омским работникам военкоматов больше не будут доплачивать за знакомых, заключивших контракт на СВО. Инициатива исходила от прокуратуры. Прокурорский протест сегодня, 10 декабря, на пленарном заседании одобрили депутаты Омского городского совета.
Ранее сотрудники пунктов отбора на военную службу по контракту и военных комиссариатов получали в качестве поощрения по 50 тысяч рублей. Выплаты производились из городского бюджета. Обычным гражданам за друзей и знакомых, подписавших контракт на военную службу, доплачивали сначала по 20 тысяч рублей, а затем подняли сумму до 100 тысяч.
Прокуратура посчитала, что привлечение омичей на службу и без того является прямой обязанностью сотрудников пунктов отбора и военных комиссариатов, и привилегию оспорила.