Пожар случился в жилом комплексе «Северный Берег» в Минске

В Минске пожар произошел на стройке ЖК «Северный Берег».

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в жилом комплексе «Северный Берег» в Минске. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что в среду, 10 декабря, на территории стройки по улице Цвирко, 76, загорелся утеплитель. Возгорание удалось ликвидировать до момента приезда спасателей. В МЧС добавили, что никто не пострадал.

Ранее мы писали, что условия проезда по платным дорогам изменились в Беларуси.

Тем временем иностранец и директор стройфирмы незаконно трудоустраивали мигрантов в Беларуси: «Обеспечили пребывание 20 нелегалов».

А еще мы собрали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров: «Не думал, что так “выстрелит”.