Пожар случился в жилом комплексе «Северный Берег» в Минске. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве уточнили, что в среду, 10 декабря, на территории стройки по улице Цвирко, 76, загорелся утеплитель. Возгорание удалось ликвидировать до момента приезда спасателей. В МЧС добавили, что никто не пострадал.
