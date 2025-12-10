Ричмонд
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами

В Петербурге продлили на год запрет мигрантам работать таксистами и курьерами.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек- РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодежи и студентов.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление “Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности”, — говорится в сообщении.

Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.

