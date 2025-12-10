Ричмонд
Уфимец-тракторист показал дрифт-шоу на парковке: за представление пришлось извиняться

Уфимец устроил дрифт на парковке за рулем трактора «Беларус».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, устроившего опасное представление на тракторе. Как сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, на котором трактор марки «Беларус» исполняет дрифт, «сжигая резину» на одной из городских парковочных площадок, создавая при этом реальную угрозу для окружающих.

С помощью записей с камер видеонаблюдения транспортное средство было быстро идентифицировано, определено его местонахождение и установлена личность водителя. Им оказался местный житель.

На уфимца составили административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона». Мужчина был доставлен в отделение полиции. Там он пояснил, что устроил дрифт ради развлечения «остальных участников дорожного движения», попросил прощения и пообещал впредь такого больше не повторять.

