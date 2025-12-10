Уфимец-тракторист показал дрифт-шоу на парковке: за представление пришлось извиняться

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, устроившего опасное представление на тракторе. Как сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, на котором трактор марки «Беларус» исполняет дрифт, «сжигая резину» на одной из городских парковочных площадок, создавая при этом реальную угрозу для окружающих.
С помощью записей с камер видеонаблюдения транспортное средство было быстро идентифицировано, определено его местонахождение и установлена личность водителя. Им оказался местный житель.
На уфимца составили административный протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона». Мужчина был доставлен в отделение полиции. Там он пояснил, что устроил дрифт ради развлечения «остальных участников дорожного движения», попросил прощения и пообещал впредь такого больше не повторять.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.