Уфимец-тракторист показал дрифт-шоу на парковке: за представление пришлось извиняться

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, устроившего опасное представление на тракторе. Как сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, в ходе мониторинга соцсетей было обнаружено видео, на котором трактор марки «Беларус» исполняет дрифт, «сжигая резину» на одной из городских парковочных площадок, создавая при этом реальную угрозу для окружающих.