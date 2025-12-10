В Ангарске сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9

В Ангарске снят режим чрезвычайной ситуации, связанный с проблемами теплоснабжения. Такое решение приняла комиссия по ЧС городского округа, однако режим повышенной готовности сохранен.
Ситуация нормализовалась после ремонта на ТЭЦ-9. Специалисты восстановили работу одного котлоагрегата и завершают ремонт второго, который позже поставят в резерв. Давление и температура теплоносителя в сетях вернулись к нормативным значениям.
Также с 11 декабря все школы перейдут на обычный очный режим. По поручению мэра Сергея Петрова специалисты обследуют учебные заведения, где были проблемы с отоплением. Цель — выяснить и устранить причины потерь тепла внутри самих зданий. Также администрация продолжает работать с жалобами жителей на температурный режим в квартирах.
Собственникам жилья в домах, где было ограничено теплоснабжение, перерасчет платы за коммунальные услуги произведут автоматически, без подачи заявлений.
