В Ангарске сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ-9

Однако режим повышенной готовности сохранен.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске снят режим чрезвычайной ситуации, связанный с проблемами теплоснабжения. Такое решение приняла комиссия по ЧС городского округа, однако режим повышенной готовности сохранен.

Ситуация нормализовалась после ремонта на ТЭЦ-9. Специалисты восстановили работу одного котлоагрегата и завершают ремонт второго, который позже поставят в резерв. Давление и температура теплоносителя в сетях вернулись к нормативным значениям.

Также с 11 декабря все школы перейдут на обычный очный режим. По поручению мэра Сергея Петрова специалисты обследуют учебные заведения, где были проблемы с отоплением. Цель — выяснить и устранить причины потерь тепла внутри самих зданий. Также администрация продолжает работать с жалобами жителей на температурный режим в квартирах.

Собственникам жилья в домах, где было ограничено теплоснабжение, перерасчет платы за коммунальные услуги произведут автоматически, без подачи заявлений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожар в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ охватил уже тысячу квадратов.