В башкирской столице заработала интерактивная карта «Уфа снежная».

В башкирской столице вновь запустили интерактивную карту «Уфа снежная», через которую жители города могут сообщить о снежных завалах. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник УКХиБ Арсен Латыпов. Для того чтобы оставить заявку, нужно зайти на официальный сайт мэрии, через специальную форму разместить фото и указать адрес места скопления снега или наледи.
Также Арсен Латыпов отметил, что для зимней уборки в городе подготовлено 359 единиц техники. В период сильных снегопадов будут привлекать дополнительно 100 единиц арендованной техники.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, с 12 декабря в Уфе ожидаются обильные снегопады. Глава администрации поручил оперативно реагировать на изменения погоды и предупреждать горожан о предстоящей уборке.
«Традиционно начнутся снегопады. Очень важно, чтобы уфимцы, в первую очередь, автомобилисты были проинформированы о том, когда будет проводиться механизированная уборка», — сказал Ратмир Мавлиев.