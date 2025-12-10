В башкирской столице заработала интерактивная карта «Уфа снежная».

В башкирской столице вновь запустили интерактивную карту «Уфа снежная», через которую жители города могут сообщить о снежных завалах. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник УКХиБ Арсен Латыпов. Для того чтобы оставить заявку, нужно зайти на официальный сайт мэрии, через специальную форму разместить фото и указать адрес места скопления снега или наледи.