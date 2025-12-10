В Казани 1 июня 2026 года стартует ЕГЭ для 22 тысяч школьников

Основной период единой государственной аттестации в Казани начнется 1 июня. По данным городского управления образования, экзамены в этом году будут сдавать более 22 тысяч учащихся, из них почти 6,8 тысячи — выпускники 11-х классов.
Первыми испытаниями станут ЕГЭ по истории, литературе и химии (1 июня). Основные экзамены по русскому языку и математике запланированы на 4 и 8 июня соответственно. Сдача иностранных языков пройдет в два этапа: письменная часть — 15 июня, устная — 18 и 19 июня. Для пересдачи предметов предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня и дополнительный период
Для девятиклассников основной этап ОГЭ стартует 2 июня с экзамена по математике. Русский язык учащиеся будут сдавать 9 июня. Резервные дни для пересдачи назначены на 29 июня и 2 июля.
Накануне в казанской гимназии № 14 загорелся потолок в спортзале. Учебный процесс завтра в школе продолжится в штатном режиме.