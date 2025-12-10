В Казани 1 июня 2026 года стартует ЕГЭ для 22 тысяч школьников

Первыми испытаниями станут ЕГЭ по истории, литературе и химии (1 июня). Основные экзамены по русскому языку и математике запланированы на 4 и 8 июня соответственно. Сдача иностранных языков пройдет в два этапа: письменная часть — 15 июня, устная — 18 и 19 июня. Для пересдачи предметов предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня и дополнительный период 8—9 июля .