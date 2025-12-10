В Омске переименовали остановку, из названия убрали одно слово

Впрочем, привычное название изменилось несущественно — на одно слово. Новое имя остановочного пункта теперь звучит так: «Городской драматический театр имени Л. И. Ермолаевой». Дело в том, что данным образом изменилось название самого театра, и творческий коллектив выступил с инициативой поменять и название остановки.