Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля

Ранее стало известно, что из-за ремонта до 19 декабря изменится схема движения на участке федеральной трассы М-7 в районе деревни Ветчак Кстовского района. Также сообщалось, что проезд по дороге в Почаинском овраге не откроется до ноября 2026 года.