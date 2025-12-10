Движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля

С 10 декабря 2025 года по 1 февраля 2026-го движение транспорта в районе дома № 3 будет полностью перекрыто в обоих направлениях. Временное ограничение связано с прокладкой новых водопроводных коммуникаций. Объезжать зону работ придется по соседним улицам. Автомобилистов просят учитывать это при планировании поездок.
Ранее стало известно, что из-за ремонта до 19 декабря изменится схема движения на участке федеральной трассы М-7 в районе деревни Ветчак Кстовского района. Также сообщалось, что проезд по дороге в Почаинском овраге не откроется до ноября 2026 года.