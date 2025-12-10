Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платежными картам «Мир» с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщается в пресс-релизе НСПК.
«Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене и делать это планомерно», — говорится в заявлении.
При этом есть исключение: с 2030 года эти карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах. Речь среди прочего идет об оплате проезда в транспорте или покупке товаров на борту самолета — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.
Гендиректор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин назвал продление действия карты исключительно сервисной необходимостью, направленной на удобство пользователей и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру.
«Так или иначе замена “пластика” на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт “Мир”, которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — пояснил он.
Также планируется ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5 процента к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций.
Соответствующее решение было принято на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.