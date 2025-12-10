В Батайске заведут дело после нападения собак на ребенка

Уголовное дело собираются возбудить в Батайске Ростовской области после нападения стаи собак на ребенка. Об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщают в информационном центре федерального Следкома.
Предварительно, ребенок пострадал от бродячих животных в одном из парков города. Инцидент произошел на этой неделе, 8 декабря. Сейчас проводится отлов.
Ранее донские следователи организовали процессуальную проверку. Теперь сотрудники СК должны возбудить дело и отчитаться о результатах расследования. Исполнение поручения главы СК взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.