В Батайске заведут дело после нападения собак на ребенка

Пострадал ребенок: в Батайске после нападения стаи собак заведут уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело собираются возбудить в Батайске Ростовской области после нападения стаи собак на ребенка. Об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщают в информационном центре федерального Следкома.

Предварительно, ребенок пострадал от бродячих животных в одном из парков города. Инцидент произошел на этой неделе, 8 декабря. Сейчас проводится отлов.

Ранее донские следователи организовали процессуальную проверку. Теперь сотрудники СК должны возбудить дело и отчитаться о результатах расследования. Исполнение поручения главы СК взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

