Калийные недра. В честь 100-летия месторождения в Прикамье выпустили конверт

Среди десятков мероприятий деловой программы юбилейного Пермского инженерно-промышленного форума в этом году было одно особенно памятное и трогательное для всех, чьё дело жизни связано с калийной промышленностью.
Начало истории
В этом году «Уралкалий» стал инициатором выпуска почтового маркированного конверта, посвящённого 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. Торжественная церемония гашения состоялась в рамках ПИПФ-2025.
В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Олег Калинский и директор Управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина.
В оформлении конверта использовали изображение горной выработки рудника БКПРУ-4 Верхнекамского месторождения солей, которое разрабатывает «Уралкалий». Уникальный дизайн символизирует богатство калийных недр, профессионализм и преданность делу горняков, которые обеспечивают стабильное развитие компании.
Напомним, 5 октября 1925 г. в Соликамске профессор Пермского университета Павел Преображенский на глубине 92 м обнаружил толщу калийных солей. Эта дата считается официальным открытием Верхнекамского месторождения и началом истории калийной промышленности России. Открытие месторождения сыграло важную роль в развитии экономики региона и страны.
Просветительская миссия
«Пермский край — уникальный промышленный регион, — сказал на мероприятии Дмитрий Махонин. — Он обладает богатыми природными ресурсами, здесь работают старейшие предприятия. Сто лет назад профессор Павел Преображенский открыл крупнейшее в стране и второе по величине в мире Верхнекамское месторождение солей. Сегодня “Уралкалий” — ведущий производитель калийных удобрений в мире. Почтовый конверт — это дань уважения ветеранам калийной промышленности, благодарность нашим землякам».
На конверт типографским способом нанесён знак почтовой оплаты — литера «А». Это значит, что для отправки письма весом до 20 г дополнительных марок наклеивать не нужно. Тираж конвертов составил 50 тыс. экземпляров. Как отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, Верхнекамское месторождение солей — это не просто географическое место на карте, это символ зарождения и развития калийной промышленности.
«Мы гордимся тем, что разрабатываем месторождение практически с момента его открытия, и уверены, что впереди у нас ещё много свершений, — сказал он. — Маркированный конверт несёт важную просветительскую миссию, привлекая внимание общественности к калийной отрасли и компании, укрепляет связь между историей и современностью, подчёркивая стратегическую значимость ресурсов для экономики и социальной жизни Пермского края».
В почтовое обращение конверты поступят уже в декабре. Купить их можно в отделениях города и края.
«Такие конверты становятся частью истории, они рассказывают о нашем прошлом лучше любых слов», — отметила директор УФПС Пермского края Наталия Доронина.