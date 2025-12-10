Стало известно, сколько катков зальют в Уфе под Новый год

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
В рамках Декады спорта и здоровья в предновогодние недели, а также в новогодние праздники уфимцев и гостей города ждет насыщенная программа. В городе будут работать 32 ледовых катков, 91 хоккейная коробка и 22 лыжные трассы.
В Демском районе будут работать четыре катка: на базе спортивного комплекса «Алга» по ул. Левитана, 26/1; на Центральной улице, д. ½; в парке микрорайона «Яркий» (ул. Машинистов); а также в парке культуры и отдыха «Демский» (ул. Островского, 21/1).
В Калининском районе катки предусмотрены у спортивной школы имени Н. Гастелло (ул. С. Богородская, 1), на территории жилого комплекса «Райский берег» (ул. С. Богородская, 53, к. 2), в ПКиО «Первомайский» (ул. Машиностроителей, 17) и на площадке «Юлаевец» (ул. Гвардейская, 58/5).
Кировский район получит несколько ледовых площадок: каток у ДС «Динамо» (ул. К. Маркса, 2); площадка перед спортмагазином «Деспорт» (ул. Рубежная, 176); каток на ул. Кувыкина, 39; каток на парковке МЕГА Уфа (ТЦ «Мега», ул. Рубежная, 174); каток при санатории «Зеленая Роща»; ледовая зона на набережной реки Белая; а также каток у Гостинного двора.
В Ленинском районе катки разместят у Центра спортивной подготовки им. Баталовой Р. А. (пр. Дружбы Народов, 47), в пространстве «Арт‑Квадрат» (ул. Чернышевского, 88) и на ул. Нехаева, 94.
В Октябрьском районе предусмотрено большое число площадок: ледовые зоны на базе «Олимп» (ул. Менделеева, 199/1) и в центре «Гагаринский» (ул. Ю. Гагарина, 42/2а); каток на стадионе школы № 88 (ул. Российская, 171/1); на площади В. И. Ленина; спортивные площадки «ТАН» (ул. Рихарда Зорге, 65); в парке им. М. Гафури (пр. Октября, 77/2); в ПКиО «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31); на парковке ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20); а также у Дворца борьбы (ул. Мусы Гареева, 5).
В Орджоникидзевском районе катки организуют в Центре шорт‑трека им. С. Елистратова (ул. А. Невского, 15) и на стадионе «Строитель» (ул. А. Невского, 17).
Для жителей Советского района будут доступны катки на территории Башкирского государственного аграрного университета (ул. Айская, 92) и в парке им. И. Якутова (ул. Ленина, 65/3).
