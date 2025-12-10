Стало известно, сколько катков зальют в Уфе под Новый год

В Октябрьском районе предусмотрено большое число площадок: ледовые зоны на базе «Олимп» (ул. Менделеева, 199/1) и в центре «Гагаринский» (ул. Ю. Гагарина, 42/2а); каток на стадионе школы № 88 (ул. Российская, 171/1); на площади В. И. Ленина; спортивные площадки «ТАН» (ул. Рихарда Зорге, 65); в парке им. М. Гафури (пр. Октября, 77/2); в ПКиО «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31); на парковке ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20); а также у Дворца борьбы (ул. Мусы Гареева, 5).