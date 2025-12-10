Минтруда напомнило белорусам о важных изменениях в выдаче больничных. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве перечислили белорусам топ-7 важных изменений 2025 года в порядке выдачи и оформления больничных. В частности, больничный для матерей детей до трех лет теперь выдается не только при болезни матери, но также и в случае ее госпитализации вместе с другим ребенком.
Кроме того, сроки больничных для работающих инвалидов составляют не более 60 дней подряд и не более 90 дней в общей сложности за календарный год. В Минтруда отметили, что по истечению данных сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.
Также было уточнено, кто именно относится к лицам, постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения.
«Теперь учитываются не только лица, зарегистрированные (прописанные) там, но и те, кто фактически проживает», — пояснили в пресс-службе.
Вместе с тем больничный для родственников инвалидов могут получить не только мать или отец, но также и другой член семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации.
Кроме того, предусматривается внесение записи в строку «особые отметки» листка нетрудоспособности «другое заболевание, травма», если в момент выписки из стационара у ребенка появляется новое заболевание.
В Минтруда и соцзащиты уточнили, что был введен вид нетрудоспособности «18» для выдачи справок о временной нетрудоспособности белорусам, которые были направлены на медицинское освидетельствование по направлению военных комиссариатов.
«Предоставлено право хранить сведения о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде», — утончили в ведомстве.
