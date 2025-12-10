Минтруда напомнило белорусам о важных изменениях в выдаче больничных

В ведомстве перечислили белорусам топ-7 важных изменений 2025 года в порядке выдачи и оформления больничных. В частности, больничный для матерей детей до трех лет теперь выдается не только при болезни матери, но также и в случае ее госпитализации вместе с другим ребенком.