Омский губернатор переназначил замминистра имущественных отношений Гулиеву после улаживания формальностей

У Лилии Гулиевой репутация опытного специалиста, в этом году весной ей присвоили почётное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Заместителем министра она работает с июля 2019 года. В конце ноября этого года у неё окончился срок контракта, имя даже пропало с официального сайта министерства.