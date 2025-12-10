Ричмонд
Омский губернатор переназначил замминистра имущественных отношений Гулиеву после улаживания формальностей

На несколько дней чиновница не числилась сотрудником МИО, но об отставке речь не шла.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор региона Виталий Хоценко переназначил Лилию Гулиеву на должность заместителя областного министра имущественных отношений. Несколько дней при этом она считалась уже не работавшей в минимущества.

Во вторник, 9 декабря, было подписано распоряжение о переназначении замминистра. Гулиева после перерыва в несколько дней вернулась на прежнюю должность.

У Лилии Гулиевой репутация опытного специалиста, в этом году весной ей присвоили почётное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Заместителем министра она работает с июля 2019 года. В конце ноября этого года у неё окончился срок контракта, имя даже пропало с официального сайта министерства.

Как писали «Коммерческие Вести», само министерство пояснило: это не отставка, а формальность. Для перезаключения контракта вновь заместительнице не хватало актуальных документов, она оперативно их переоформила.

Ранее мы писали, что губернатор переназначил сразу четырех замминистра из разных ведомств.