Омский губернатор переназначил замминистра имущественных отношений Гулиеву после улаживания формальностей

Губернатор региона Виталий Хоценко переназначил Лилию Гулиеву на должность заместителя областного министра имущественных отношений. Несколько дней при этом она считалась уже не работавшей в минимущества.
Во вторник, 9 декабря, было подписано распоряжение о переназначении замминистра. Гулиева после перерыва в несколько дней вернулась на прежнюю должность.
У Лилии Гулиевой репутация опытного специалиста, в этом году весной ей присвоили почётное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области». Заместителем министра она работает с июля 2019 года. В конце ноября этого года у неё окончился срок контракта, имя даже пропало с официального сайта министерства.
Как писали «Коммерческие Вести», само министерство пояснило: это не отставка, а формальность. Для перезаключения контракта вновь заместительнице не хватало актуальных документов, она оперативно их переоформила.
Ранее мы писали, что губернатор переназначил сразу четырех замминистра из разных ведомств.