На челябинский железнодорожный вокзал 13 декабря приедет поезд Деда Мороза

Публикуем программу сказочного визита:
в 11:00 — прибытие поезда Деда Мороза, выход зимнего волшебника к гостям;
11:00 — начало праздничной программы на перроне, начало работы мастер-классов в здании вокзала;
в 11:40 — начало работы нового вагона Снежная королева, вход свободный для детей от 3-х до 16-ти лет;
в 11:40 — начало работы вагона-лавки и вагона-ресторана, вход свободный для всех;
в 11:40 — начало работы резиденции Деда Мороза и Кукольного театра, вход по билетам;
в 14:50 и в 17:55 — выход Деда Мороза к гостям;
в 18:10 — отправление поезда Деда Мороза.
Всё время стоянки поезда с 11:00 до 18:00 на перроне будет идти развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов. А в здании вокзала будут проводить мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и новогодних украшений, а также различные игры и конкурсы.
Тем, кто забыл написать письмо Деду Морозу, стоит прийти на станцию «Канцелярия Деда Мороза», чтобы написать свои пожелания зимнему волшебнику. Отправить письмо можно через сказочный почтовый ящик у Поезда Деда Мороза.
В прошлом году Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по стране из Иркутской области. В Челябинскую область паровоз, украшенный новогодними огнями, прибыл из Кургана. Затем он посетил Карталы и Магнитогорск.