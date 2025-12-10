На челябинский железнодорожный вокзал 13 декабря приедет поезд Деда Мороза

Всё время стоянки поезда с 11:00 до 18:00 на перроне будет идти развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов. А в здании вокзала будут проводить мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и новогодних украшений, а также различные игры и конкурсы.