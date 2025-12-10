Ричмонд
На челябинский железнодорожный вокзал 13 декабря приедет поезд Деда Мороза

Уже в эту субботу, 13 декабря, на железнодорожный вокзал Челябинска приедет поезд Деда Мороза. Паровоз, украшенный переливающимися гирляндами, везёт в город сказочную программу. Почти всю её можно посмотреть бесплатно.

Источник: Pchela.News

Публикуем программу сказочного визита:

в 11:00 — прибытие поезда Деда Мороза, выход зимнего волшебника к гостям;

11:00 — начало праздничной программы на перроне, начало работы мастер-классов в здании вокзала;

в 11:40 — начало работы нового вагона Снежная королева, вход свободный для детей от 3-х до 16-ти лет;

в 11:40 — начало работы вагона-лавки и вагона-ресторана, вход свободный для всех;

в 11:40 — начало работы резиденции Деда Мороза и Кукольного театра, вход по билетам;

в 14:50 и в 17:55 — выход Деда Мороза к гостям;

в 18:10 — отправление поезда Деда Мороза.

Всё время стоянки поезда с 11:00 до 18:00 на перроне будет идти развлекательная программа с участием аниматоров и творческих коллективов. А в здании вокзала будут проводить мастер-классы по созданию ёлочных игрушек и новогодних украшений, а также различные игры и конкурсы.

Тем, кто забыл написать письмо Деду Морозу, стоит прийти на станцию «Канцелярия Деда Мороза», чтобы написать свои пожелания зимнему волшебнику. Отправить письмо можно через сказочный почтовый ящик у Поезда Деда Мороза.

В прошлом году Дед Мороз и Снегурочка отправились в путешествие по стране из Иркутской области. В Челябинскую область паровоз, украшенный новогодними огнями, прибыл из Кургана. Затем он посетил Карталы и Магнитогорск.