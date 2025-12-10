На Кубани отказались от «дождя по заказу»: власти не стали вызывать осадки для озимых

Несмотря на засуху, власти Краснодарского края решили не прибегать к методу принудительного вызова осадков для борьбы с почвенной засухой и улучшения качества озимых посевов осенью 2025 года. Об этом сообщают «Вeдoмocти-Юг» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.
Ранее, в октябре, высказывались планы о возможном применении этой технологии в ноябре, особенно в северных районах края, пострадавших от засухи. Однако, по информации ведомства, до конца текущего года такие меры не применялись, хотя возможность их использования еще рассматривается.
В соседней Ростовской области, где засуха оказалась более сильной, от искусственного стимулирования осадков не отказывались. На эти цели там было выделено около 40,4 млн рублей.
Стоит отметить, что урожай зерна в Краснодарском крае в 2025 году снизился примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, составив 11,3 млн тонн. В Ростовской области падение урожая оказалось еще более существенным — на 30% ниже прошлогоднего показателя.