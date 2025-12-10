В Белорецке начали подавать тепло в дома

В мэрии Белорецка сообщили о ходе восстановления теплоснабжения после аварии, произошедшей в ночь на вторник. Без тепла остались более 70 МКД, несколько социальных объектов.
По данным на 15 часов, теплоноситель подан во все кварталы, запущены сетевые насосы. Управляющие компании откроют задвижки в домах, проведут стравливание воздуха из системы. После этого в батареи начнёт постепенно поступать тепло.
«Как только система отопления выйдет на нормальный режим, мы возобновим и подачу горячей воды», — сообщили в администрации.
