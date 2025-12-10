Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белорецке начали подавать тепло в дома

Систему теплоснабжения восстанавливают после крупной аварии.

В мэрии Белорецка сообщили о ходе восстановления теплоснабжения после аварии, произошедшей в ночь на вторник. Без тепла остались более 70 МКД, несколько социальных объектов.

По данным на 15 часов, теплоноситель подан во все кварталы, запущены сетевые насосы. Управляющие компании откроют задвижки в домах, проведут стравливание воздуха из системы. После этого в батареи начнёт постепенно поступать тепло.

«Как только система отопления выйдет на нормальный режим, мы возобновим и подачу горячей воды», — сообщили в администрации.

Подробнее об аварии здесь.