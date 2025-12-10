Владимир Сальный потребовал найти отравителя лошадей

— Мы до сих пор не получили официальной информации о том, что дело было возбуждено и о том, что оно было приостановлено. Всю информацию приходилось добывать самостоятельно и это было нелегко. Нам так и не пояснили, почему дело приостановили, ни о каких следственных действиях, если они проводились, мы тоже не знали. Что касается нас, то мы еще весной дали свои показания, передали пачку документов — история болезни и смерти наших лошадей, начиная от того, как мы их лечили, и заканчивая причиной их смерти, заверенную ветеринарными врачами. К сожалению, больше на нас не выходили. Но мы надеемся, что после повторного отравления лошадей дела, наконец, начнут расследовать. Ведь безнаказанность может породить и последующие преступления, — заявили в клубе.