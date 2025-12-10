В Гродно мужчина сделал с помощью экскаватора неожиданную находку. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ведомстве сообщили, что во время ремонтных работ в Гродно по проспекту Космонавтов, рабочий выкопал экскаватором неожиданную находку. Речь идет про минометную гранату образца 1916 года. Белорус сразу же прекратил работы и позвонил в милицию. Граната была уничтожена.
Ранее минчанин вышел на парковку и обомлел, увидев, кто спал в его BMW.
Кстати, Минтруда напомнило белорусам о важных изменениях в выдаче больничных.
А еще топ-3 самых популярных соцсетей назван в Беларуси.