В Гродно мужчина сделал с помощью экскаватора неожиданную находку

В Гродно мужчина позвонил в милицию из-за находки во время ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно мужчина сделал с помощью экскаватора неожиданную находку. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В ведомстве сообщили, что во время ремонтных работ в Гродно по проспекту Космонавтов, рабочий выкопал экскаватором неожиданную находку. Речь идет про минометную гранату образца 1916 года. Белорус сразу же прекратил работы и позвонил в милицию. Граната была уничтожена.

