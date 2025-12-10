В Омской области выявили более 1500 нарушений прав детей-сирот

В прокуратуре Омской области прошло расширенное заседание коллегии, посвященное вопросам соцзащиты детей-сирот. На нем подвели итоги масштабной проверки в этой сфере. Об этом ведомство сообщило 10 декабря.
«После вмешательства прокуратуры устранены нарушения закона в деятельности учреждений, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты, в том числе по прохождению ими диспансеризации и обследований, восстановлению их имущественных прав, возвращению незаконно списанных денежных средств», — отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры Светлана Панасюченко.
Было указано на низкие темпы обеспечения жильем: за два прошедших года квартиры получили лишь 4,5% от общего числа нуждающихся сирот. По требованию надзорного ведомства нарушения устранили в работе регионального минобразования. Речь в том числе идет о ведении учета детей, подлежащих обеспечению помещениями.
По итогам проверок было выявили более 1,5 тысячи нарушений закона, внесено 246 представлений, направлено в суд 37 исков. Кроме того, возбуждались дела об административных правонарушениях и инициировались доследственные проверки.
