В Омской области выявили более 1500 нарушений прав детей-сирот

«После вмешательства прокуратуры устранены нарушения закона в деятельности учреждений, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты, в том числе по прохождению ими диспансеризации и обследований, восстановлению их имущественных прав, возвращению незаконно списанных денежных средств», — отметила начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры Светлана Панасюченко.