В Ростове подрядчика внесли в черный список за срыв капремонта детской больницы

В Ростове-на-Дону одна из компаний не завершила до конца капремонт Детской городской больницы № 1 и после этого попала в реестр недобросовестных. Это решение утвердили после повторного суда, сообщает Ростовское УФАС.
Как выяснилось, больница и подрядчик договорились о проведении работ на 3 млн рублей в здании консультативно-диагностического отделения. Все поставленные задачи следовало выполнить к концу февраля 2024 года, но работы в итоге не были полностью завершены и через год. После этого заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке.
Окончательное решение в отношении подрядчика утвердили в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде 9 декабря. Теперь компания не сможет принимать участие в закупках в течение двух лет.
