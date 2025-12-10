В Ростове подрядчика внесли в черный список за срыв капремонта детской больницы

Как выяснилось, больница и подрядчик договорились о проведении работ на 3 млн рублей в здании консультативно-диагностического отделения. Все поставленные задачи следовало выполнить к концу февраля 2024 года, но работы в итоге не были полностью завершены и через год. После этого заказчик разорвал контракт в одностороннем порядке.