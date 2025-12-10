Посетитель Эрмитажа отдохнул на троне XVIII века за 800 тысяч рублей

Кроме того, Эрмитаж хочет взыскать с нарушителя 21 тысячу рублей как госпошлину. Мужчина пока что не ответил на досудебную претензию. Заседание по этому делу состоится 26 января 2026 года. Оно состоится в Калининском райсуде.