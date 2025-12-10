Посетитель Эрмитажа отдохнул на троне XVIII века за 800 тысяч рублей

В Петербурге рассмотрят дело посетителя Эрмитажа. О подробностях рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурге Дарья Лебедева.
В иске Эрмитажа указано, что посетитель, несмотря на предупреждения сотрудников, сел на трон и поставил ноги на подножную скамью. Это произошло 21 марта 2025 года в зале № 172. Это были музейные экспонаты времен XVIII века.
Из-за действий мужчины деформировалось сиденье, разорвалась и треснула бархатная обивка на троне и скамье. Ущерб оценивается в 825,8 тысяч рублей. Примерно такая сумма требуется на реставрацию, пишет PITER TV.
Посетителя привлек трон магистра Мальтийского ордена и золоченая резная скамья на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. Эти экспонаты представляют особую ценность как предметы европейского декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, Эрмитаж хочет взыскать с нарушителя 21 тысячу рублей как госпошлину. Мужчина пока что не ответил на досудебную претензию. Заседание по этому делу состоится 26 января 2026 года. Оно состоится в Калининском райсуде.