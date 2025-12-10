Что за фрукт помело: польза и вред, сколько его можно съесть и как употреблять

Помело — яркий экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом, который зимой широко представлен на российских продуктовых прилавках. Этот цитрус — настоящий витаминный заряд, однако не всем он подходит. Какую пользу несет помело иммунитету, пищеварению, как влияет на талию, как часто его можно есть и для кого оно вредно — в материале «Газеты.Ru».
Что такое помело.
Помело или помпельмус — самый большой цитрус в мире. У этого фрукта толстая кожура зеленоватого либо желто-оранжевого цвета. Форма варьируется от шарообразной до грушевидной. На вкус фрукт кисло-сладкий с горчинкой. Чем-то напоминает грейпфрут, но не такой горький. Плод внутри разделен на крупные дольки с более плотной, чем у апельсина, перегородкой.
Растет помело на деревьях высотой до 15 метров. Его активно выращивают в Китае, Таиланде, Японии, на Тайване и во Вьетнаме, в Индии, Индонезии, на острове Таити и в Израиле.
Какие полезные вещества содержатся в помело.
Помело — богатый источник витаминов и минералов, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская в беседе с «Газетой.Ru».
КБЖУ помело (на 100 г):
* Калорийность — 38 ккал;
Помело содержит следующие витамины и минералы:
* Витамин C: 61 мг (68% суточной потребности)
7 полезных свойств помело.
По словам Натальи Чаевской, помело благотворно влияет на иммунитет, состояние кожи, сердечно-сосудистую систему. Среди главных полезных свойств фрукта:
* Укрепление иммунитета. Благодаря высокому содержанию витамина С помело — отличное средство профилактики в сезон ОРВИ. Также оно помогает быстрее восстановиться после болезней.
* Поддержание сердечно-сосудистой системы. Калий и антиоксиданты улучшают работу сердца и сосудов, снижают риск гипертонии и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Дополнительную пользу организму обеспечивают содержащиеся в помело флавоноиды, такие как нарингин и гесперидин, обратила внимание врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. Они обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Научно доказано, что кожура и семена помело содержат широкий спектр биологически активных соединений и могут применяться в пищевой и фармакологической промышленности для изготовления пищевых и лекарственных добавок.
Вред помело для организма.
Хотя полезных свойств у помело не счесть, фрукт имеет существенные минусы, предупреждают врачи.
Противопоказания к употреблению помело:
* Аллергические реакции. При наличии аллергии на любой из цитрусовых употреблять помело стоит с осторожностью. Начинать следует с маленьких порций.
«Злоупотребление плодом может приводить к вздутию и нарушению пищеварения за счет избытка клетчатки. Оптимальным является включение помело в рацион в составе основного приема пищи или во вторую половину дня, избегая употребления натощак у пациентов с чувствительным желудком», — подчеркнула Юлия Сластен.
Нутрициолог Наталья Чаевская посоветовала сочетать помело ~с йогуртом, творогом, орехами и другими фруктами~. Перед употреблением плод обязательно нужно мыть.
Как выбрать помело.
Помело созревает в период с декабря по февраль.
При выборе фрукта важно учесть несколько нюансов:
* Ориентируйтесь на запах — он должен быть ярким, цитрусовым.
Рецепты блюд из помело.
Помело легко интегрируется в рацион, говорит Юлия Сластен. Этот фрукт подходит для приготовления салатов с рыбой или курицей, фруктовых смесей с йогуртом, смузи, а также теплых крупяных блюд. Такой подход позволяет получить максимум пользы и снизить риск побочных реакций, отметила врач-гастроэнтеролог.
~Салат с помело и креветками~
Ингредиенты:
* 220 г очищенных креветок
Приготовление:
* Отварите креветки до готовности и охладите их.
~Салат из куриной грудки и помело~
Ингредиенты:
* Помело — 1 шт;
Приготовление:
* Промойте листья салата, нарежьте, сложите в салатницу.
~Компот из помело и других цитрусовых~
Это отличный витаминный напиток в зимний сезон. Подойдет для защиты от вирусов, снятия стресса и скорейшего выздоровления.
Ингредиенты:
* Помело — 300 гр;
Приготовление:
* Вымойте фрукты под проточной водой.