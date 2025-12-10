С 1 апреля на Дону могут ввести новые штрафы для перевозчиков

С 1 апреля 2026 года в Ростовской области компаниям-перевозчикам пассажиров могут грозить новые штрафы. Проект изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях» опубликован на официальном портале донского правительства.
Например, за задержку рейсов, нехватку транспорта на линии и несвоевременное оповещение об изменении тарифов могут быть установлены штрафы в размере от 10 до 15 тыс. рублей.
Кроме того, строже наказывать могут и безбилетников. Штраф за проезд без оплаты или неоплаченный провоз багажа составит от 2,5 до 5 тыс. рублей. При этом не исключена возможность вынесения предупреждения.