Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе к новогодним праздникам подготовят 40 ледовых площадок

В городе оборудуют десятки ледовых и лыжных объектов.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской мэрии на оперативном совещании рассказали о подготовке к новогодним праздникам. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что в столице Башкирии в предстоящие праздничные дни планируют залить 40 ледовых катков.

В течение предновогодних недель и в сами праздники для жителей и гостей Уфы подготовили разнообразную спортивную программу. Помимо катков, будут работать 91 хоккейная коробка и 22 лыжные трассы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.