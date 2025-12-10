В Уфе к новогодним праздникам подготовят 40 ледовых площадок

В уфимской мэрии на оперативном совещании рассказали о подготовке к новогодним праздникам. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что в столице Башкирии в предстоящие праздничные дни планируют залить 40 ледовых катков.
В течение предновогодних недель и в сами праздники для жителей и гостей Уфы подготовили разнообразную спортивную программу. Помимо катков, будут работать 91 хоккейная коробка и 22 лыжные трассы.
