Волгоградцы массово заражаются гонконгским гриппом: уже 50 случаев

В Волгограде и области уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога на 23,6% и составляет 47,7 случая на 10 тысяч человек, однако фактический рост обращаемости уже достиг 15,3%. В регионе выявляется штамм A (H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным Роспотребнадзора, около 80% циркулирующих вирусов относится к этому подтипу.