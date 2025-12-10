Волгоградцы массово заражаются гонконгским гриппом: уже 50 случаев

В Волгограде и области растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрировано более 10 тысяч заболевших, а по обращаемости к врачам показатель достиг почти 12 тысяч человек.
Одновременно увеличивается число случаев гриппа, только с начала недели подтверждено уже 50 заболевших опасным гонконгским вирусом. V1.ru пишет: по словам врача-эпидемиолога высшей категории Елены Красновой, в России суммарная заболеваемость ОРВИ в городах, где ведётся мониторинг, составила 92,2 случая на 10 тысяч населения, что почти на 20% выше данных предыдущей недели.
В Волгограде и области уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога на 23,6% и составляет 47,7 случая на 10 тысяч человек, однако фактический рост обращаемости уже достиг 15,3%. В регионе выявляется штамм A (H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным Роспотребнадзора, около 80% циркулирующих вирусов относится к этому подтипу.
На территории области также ожидается повышение заболеваемости именно этим штаммом. Елена Краснова напоминает, что защититься от инфекции все еще возможно. В период активного распространения вирусов она советует избегать закрытых помещений и мест скопления людей, особенно транспорта и массовых мероприятий.
Полезны прогулки на свежем воздухе и укрепление иммунитета, в том числе с помощью питания: в рацион стоит включать рыбу, нежирное мясо, орехи, хурму, цитрусовые, киви, клюкву, тыкву, морковь и кисломолочные продукты.
