В Братске женщине вернули 115 тысяч, украденных мошенниками

Прокуратура Падунского района Братска помогла местной жительнице вернуть деньги, которые у нее похитили мошенники. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Неизвестные позвонили пенсионерке, представились работниками поликлиники и сказали, что ей нужно пройти медосмотр. Они уговорили женщину установить на телефон определенное приложение, а затем зайти в ее банковское приложение и ввести пароль для «проверки списаний». После этого они велели ей полчаса ничего не делать, — рассказывают в прокуратуре.
Когда женщина снова проверила счет, то обнаружила, что с него пропали все сбережения. Расследование показало, что деньги ушли на карту жителя Красноярского края. Прокуратура подала на него иск о возврате неосновательного обогащения. Суд полностью поддержал требования. В итоге с владельца было взыскано 115 тысяч рублей, что включает в себя как саму украденную сумму в 105 тысяч, так и проценты за пользование ее деньгами.
