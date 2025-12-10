В Братске женщине вернули 115 тысяч, украденных мошенниками

Когда женщина снова проверила счет, то обнаружила, что с него пропали все сбережения. Расследование показало, что деньги ушли на карту жителя Красноярского края. Прокуратура подала на него иск о возврате неосновательного обогащения. Суд полностью поддержал требования. В итоге с владельца было взыскано 115 тысяч рублей, что включает в себя как саму украденную сумму в 105 тысяч, так и проценты за пользование ее деньгами.