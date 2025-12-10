«Выпускаются по рецептурам, согласованным Минздравом Беларуси». «Коммунарка» отреагировала на покупку шоколадных бутылочек с алкоголем школьниками в России

«Коммунарка» отреагировала на покупку шоколадных бутылочек с алкоголем школьниками в России. Подробности озвучили в пресс-службе кондитерской фабрики.
«Шоколад горький с начинкой “Шоколадные бутылочки с коньяком” и “Шоколадные бутылочки с ликером” выпускается по рецептурам, согласованным Минздравом РБ», — отметили в пресс-службе.
И обратили внимание, что указанная продукция относится к группе «кондитерские изделия», но не относится к алкогольной продукции, в отношении которой устанавливаются возрастные ограничения. На кондитерской фабрике отметили, что вопрос употребления детьми алкогольсодержащих кондитерских изделий относится к зоне ответственности родителей. В пресс-службе уточнили, что потребление подобных изделий должно быть разумным.
Как пишет агентство «Минск-Новости», в России подростки начали делиться лайфхаками: шоколадные изделия, содержащие алкоголь внутри, купить несложно, куда-то пронести, употребить. На это внимание обратили и российские СМИ. Среди шоколадных изделий с алкоголем оказалась и продукция минской кондитерской фабрики.
