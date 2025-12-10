В Калининграде восстановили историческую виллу Левандовски

В Калининграде на Каштановой аллее, 8, отремонтировали здание, которое носит статус объекта культурного наследия. О восстановлении виллы Левандовски сообщает Фонд капремонта.
По данным сайта Prussia39, вилла была построена в Кенигсберге в районе Амалиенау на Каштанен-аллее в начале XX века. Первым владельцем виллы был Луциан Левандовски, совладелец фирмы, торговавшей пиломатериалами. Позднее вилла принадлежала владельцу вагоностроительного завода «Штайнфурт» Феликсу Хойманну. После него — Эмилю Кенигу, владельцу завода по производству медового ликера.
В послевоенные годы вилла была серьезно перестроена.