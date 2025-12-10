Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

Личный состав десантно-штурмового батальона под руководством подполковника Дениса Бухановского оказался на сложных участках фронта на Курском и Белгородском направлениях, где наши военные отражали вторжение противника. О том, какими стали эти дни для непосредственных участников этих событий, красноречиво говорят их подвиги. Так, батальон Бухановского выполнял боевую задачу по отражению вторжения ВСУ в Курскую область. Благодаря грамотным и решительным действиям офицера был взят под контроль туннель, который использовался противником для незаметного прохода и ротации личного состава, в результате чего подразделения ВСУ оказались в полуокружении.