На пляжах Анапы и Темрюка не нашли новых выбросов мазута

По результатам ежедневного мониторинга береговой линии в период с 4 по 10 декабря новые выбросы мазута в прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района не отмечены. Специалисты продолжают круглодневные работы по контролю и очистке пляжных территорий.