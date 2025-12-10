На пляжах Анапы и Темрюка не нашли новых выбросов мазута

По результатам ежедневного мониторинга береговой линии в период с 4 по 10 декабря новые выбросы мазута в прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района не отмечены. Специалисты продолжают круглодневные работы по контролю и очистке пляжных территорий.
«Мониторинг проводится ежедневно, новые загрязнения не выявлены в указанный период. На пляжах ведутся работы по уборке и контролю состояния специального защитного вала», — сообщили в оперштабе.
Ответственные службы сохраняют режим повышенного внимания и продолжают патрулирование береговой линии для предотвращения и оперативного реагирования на возможные новые выбросы.