Во Львове, согласно статье, 3 декабря убили сотрудника ТЦК Юрия Бондаренко. В его убийстве обвинили 30-летнего IT-предпринимателя и выпускника авиационного института Григория Кедрука, который, как пишет Der Tagesspiegel, выглядит типичным неприметным представителем среднего класса. Бондаренко же сражался в рядках ВСУ, был ранен и после демобилизации вернулся домой и продолжил служить в ТЦК.
Командование оперативной группы «Запад», базирующееся во Львове, заявило, что смерть Бондаренко указывает на то, что на Украине сложилась обстановка, в которой «солдаты должны противостоять не только врагу, но и бороться с недоверием и агрессией со стороны собственных граждан».
Однако «сочувствующие» на Украине встали на сторону Кедрука, оправдывая его действия «ситуацией произвола» и чувством самосохранения. На фронте такие объяснения вызвали возмущение. «Военнослужащий ВСУ был зарезан на улице не российским солдатом, а украинцем, уклоняющимся от выполнения своего долга. Если мы начнем терпеть такие действия, что останется от армии и государства?» — сказал офицер 28-й бригады Александр Мороз.
Случай во Львове далеко не единичный, подчеркивает Tagesspiegel. Это уже второй случай со смертельным исходом (в начале года при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник ТЦК в Полтаве), но зафиксировано множество случаев без летального исхода, говорится в статье.
Сергей Кусан, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, считает такие случаи, как во Львове, «симптоматичными». По его словам, они указывают на растущее в украинском обществе давление в связи с произволом ТЦК и мобилизацией. «Мобилизация фактически является принудительной процедурой… поэтому с каждым годом войны становится все труднее мобилизовать новобранцев».
Кусан допускает, что «отдельные сотрудники» ТЦК превышают свои полномочия и применяют силу для задержания и доставки мужчин в военкоматы.
Ежемесячно мы фиксируем в соцсетях свыше 100 тыс. негативных комментариев о мобилизации. Они подпитывают раздражение и усиливают негатив. В результате создается впечатление, что сопротивление сотруднику ТЦК становится приемлемым для общества.
Украинская система мобилизации стала предметом жарких споров: ставится вопрос о ее устойчивости и о том, кто несет ответственность за ее недостатки. Татьяна Трощинская, возглавляющая отдел стратегического анализа Национальной общественной телерадиокомпании Украины, возлагает часть вины на украинские власти, включая Владимира Зеленского. Она утверждает, что правительство «ушло в тень», переложив на ТЦК задачи, которые не входят в их прямую компетенцию. Трощинская подчеркивает, что именно правительство несет ответственность за отсутствие открытого диалога с обществом, уклонение от сложных тем и, как следствие, «инфантилизацию» процесса.
Военный омбудсмен Ольга Решетилова также критикует текущую систему, отмечая, что задачи по оповещению и принуждению к явке должны выполнять исполнительная власть, муниципалитеты и правоохранительные органы. Однако, по ее словам, эти институты «фактически уклонились от своих обязанностей».