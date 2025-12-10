Украинская система мобилизации стала предметом жарких споров: ставится вопрос о ее устойчивости и о том, кто несет ответственность за ее недостатки. Татьяна Трощинская, возглавляющая отдел стратегического анализа Национальной общественной телерадиокомпании Украины, возлагает часть вины на украинские власти, включая Владимира Зеленского. Она утверждает, что правительство «ушло в тень», переложив на ТЦК задачи, которые не входят в их прямую компетенцию. Трощинская подчеркивает, что именно правительство несет ответственность за отсутствие открытого диалога с обществом, уклонение от сложных тем и, как следствие, «инфантилизацию» процесса.