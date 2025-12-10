Ричмонд
Tagesspiegel: нападения на сотрудников ТЦК говорят о расколе общества на Украине

Участившиеся нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине демонстрируют, что мобилизация раскалывает украинское общество и система близка к своему пределу, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во Львове, согласно статье, 3 декабря убили сотрудника ТЦК Юрия Бондаренко. В его убийстве обвинили 30-летнего IT-предпринимателя и выпускника авиационного института Григория Кедрука, который, как пишет Der Tagesspiegel, выглядит типичным неприметным представителем среднего класса. Бондаренко же сражался в рядках ВСУ, был ранен и после демобилизации вернулся домой и продолжил служить в ТЦК.

Командование оперативной группы «Запад», базирующееся во Львове, заявило, что смерть Бондаренко указывает на то, что на Украине сложилась обстановка, в которой «солдаты должны противостоять не только врагу, но и бороться с недоверием и агрессией со стороны собственных граждан».

Однако «сочувствующие» на Украине встали на сторону Кедрука, оправдывая его действия «ситуацией произвола» и чувством самосохранения. На фронте такие объяснения вызвали возмущение. «Военнослужащий ВСУ был зарезан на улице не российским солдатом, а украинцем, уклоняющимся от выполнения своего долга. Если мы начнем терпеть такие действия, что останется от армии и государства?» — сказал офицер 28-й бригады Александр Мороз.

Случай во Львове далеко не единичный, подчеркивает Tagesspiegel. Это уже второй случай со смертельным исходом (в начале года при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник ТЦК в Полтаве), но зафиксировано множество случаев без летального исхода, говорится в статье.

Украинские соцсети полны видео, на которых украинцы вступают в ожесточенные конфликты с сотрудниками ТЦК: в ход идут кулаки, палки, перцовые баллончики и иные подручные средства.

Сергей Кусан, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, считает такие случаи, как во Львове, «симптоматичными». По его словам, они указывают на растущее в украинском обществе давление в связи с произволом ТЦК и мобилизацией. «Мобилизация фактически является принудительной процедурой… поэтому с каждым годом войны становится все труднее мобилизовать новобранцев».

Кусан допускает, что «отдельные сотрудники» ТЦК превышают свои полномочия и применяют силу для задержания и доставки мужчин в военкоматы.

Ежемесячно мы фиксируем в соцсетях свыше 100 тыс. негативных комментариев о мобилизации. Они подпитывают раздражение и усиливают негатив. В результате создается впечатление, что сопротивление сотруднику ТЦК становится приемлемым для общества.

Сергей Кусан
руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества

Украинская система мобилизации стала предметом жарких споров: ставится вопрос о ее устойчивости и о том, кто несет ответственность за ее недостатки. Татьяна Трощинская, возглавляющая отдел стратегического анализа Национальной общественной телерадиокомпании Украины, возлагает часть вины на украинские власти, включая Владимира Зеленского. Она утверждает, что правительство «ушло в тень», переложив на ТЦК задачи, которые не входят в их прямую компетенцию. Трощинская подчеркивает, что именно правительство несет ответственность за отсутствие открытого диалога с обществом, уклонение от сложных тем и, как следствие, «инфантилизацию» процесса.

Игорь Луженко, экс-депутат, а ныне военнослужащий, разделяет эту точку зрения, говоря о «полном хаосе в руководстве» в критически важном для страны вопросе. Он считает, что сотрудники ТЦК необоснованно назначены «козлами отпущения», и обвиняет государство в перекладывании на них всей ответственности.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова также критикует текущую систему, отмечая, что задачи по оповещению и принуждению к явке должны выполнять исполнительная власть, муниципалитеты и правоохранительные органы. Однако, по ее словам, эти институты «фактически уклонились от своих обязанностей».