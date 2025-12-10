«Немного добра может победить огромное зло»: калининградский раввин — про Хануку, долгую ночь и пончики

Ханука — один из самых весёлых, тёплых и красивых еврейских праздников. В этом году отмечать её будут с 14 по 22 декабря. «Клопс» поговорил с главным раввином Калининградской области Давидом Шведиком о том, что символизирует этот праздник и почему он важен не только для евреев.
— Что это за праздник — Ханука?
— Эта история началась во II веке до нашей эры, в период Второго Храма. После возвращения в Иерусалим мы (евреи — ред.) поочерёдно находились под властью разных империй: сначала Вавилона, потом Персии, затем греков.
Мы не возражали жить «под кем-то». Главное — чтобы не мешали молиться и соблюдать наши традиции. Но греки пришли с определённой культурой, и не всегда эта культура совпадала с нашим мировоззрением.
Греция — это Олимпийские игры, культ красоты и разума. И были вещи, которые греки в нас не понимали: например, обрезание или шаббат. Потому что это заповеди Всевышнего, они выходят за рамки человеческого разума.
Это начало греков раздражать. Они решили силой «окультурить» евреев: запретили обрезание, шаббат, кашрут, осквернили Храм.
Тогда поднялось восстание. Причём его подняли священники — люди обычно мягкие и спокойные.
Иерусалимский храм — центр религиозной жизни еврейского народа. Всего их было два: Первый Храм разрушили в VI веке до нашей эры, Второй — в 70 году нашей эры.
— Священники в Храме — это не то же самое, что раввины?
— Это даже более мягкие люди. Сегодня раввины иногда занимаются материальными вопросами, а у священников не было даже своей земли. Они изучали Тору, соблюдали духовную и ритуальную чистоту и занимались исключительно служением в Храме.
Так вот, греки начали заставлять евреев приносить языческие жертвы, кланяться статуям, а за отказ наказывали смертью.
Один такой отряд пришёл в деревню Модиин. Среди евреев были эллинисты — те, кому нравилась греческая культура, библиотеки, спорт. И какой-то эллинист согласился принести в жертву свинью, что запрещено. Тогда Матитьягу из рода Хасмонеев — священник — убил его. Сыновья Матитьягу напали на отряд греков, и с этого началось восстание.
Это не была полноценная война, скорее партизанская. Постепенно к Матитьягу стали стекаться все, кто хотел отстоять свою религию.
Греки посылали новые отряды. Через некоторое время Матитьягу умер, и руководителем восстания стал его сын Иегуда Хасмоней. Он получил прозвище Макаби — от слов «Кто подобен Тебе, Всевышний».
И начали происходить невероятные вещи. У греков были хорошо вооружённые армии, наёмники, слоны. А у нас — почти необученные, плохо вооружённые люди. Но мы начали побеждать, и в итоге победили.
— Но Ханука посвящена не всей этой истории, а чуду с маслом?
— Я говорил, что греки осквернили Храм — они осквернили и масло, которое использовали для зажжения ритуальных свечей. Остался всего один маленький кувшин. Однако произошло чудо, и масла хватило ровно на восемь дней — пока не приготовили новое. Этому чуду и посвящена Ханука.
Мы не празднуем военную победу над греками. Победы заканчиваются. За греками пришли римляне — и мы снова оказались под чужой властью.
А вот маленькая баночка масла — это символ. Наша вера не погасла, она продолжила гореть и дошла до наших дней. Мы зажигаем свет и верим, что даже небольшое количество чистоты может привести к большому чуду.
— На еврейские праздники часто зажигают свечи. Чем ханукальные отличаются от остальных?
— Субботние свечи — это «шалом байт», мир в семье. Их зажигают для уюта, для трапезы. И это всегда делает женщина, потому что она отвечает за семью.
Ханукальные свечи зажигают по-другому. Это делается восемь дней. Сначала одна, потом две, и так до восьми — свет прибавляется постепенно. В Храме каждый следующий день масло было всё большим чудом, поэтому свет должен нарастать.
Важно, что ханукальными свечами, в отличие от всех остальных, запрещено пользоваться. Нельзя читать в их свете, нельзя что-то делать. Это духовный свет.
И очень важно, чтобы этот свет все видели. Поэтому свечи ставят на подоконники или где-то на улице — чтобы они светили сквозь темноту как можно дальше.
— А ещё свечи на Хануку ставят в специальный подсвечник.
— Да. Он называется ханукия, в ней восемь свечей — это связано с символикой чисел.
Число семь больше связано с природой — например, в Торе сказано, что землю можно возделывать семь лет подряд, а потом нужно дать ей отдохнуть.
А число восемь — это выход за пределы природы. Неслучайно обрезание делается на восьмой день. Восемь — это связь с Всевышним, то, что выше логики. Восемь дней Хануки — это чудо, которое по природе невозможно.
Так же невозможно, если смотреть логически, что еврейский народ сохранился. Нас в течение всей истории преследовали, рассеивали, пытались ассимилировать — а мы остались. Это тоже чудо.
— Почему именно масло стало символом праздника?
— Масло символизирует мудрость. Немного мудрости разгоняет много тьмы. Маленькая свеча рассеивает темноту.
Кроме того, сейчас самое тёмное время года — длинные ночи, короткие дни. Именно сейчас нам особенно нужен свет.
— Что ещё принято делать на Хануку?
— Слово «Ханука» связано со словом «хинух» — воспитание. Это праздник для детей. Им рассказывают про чудо, играют с ними, дают ханукальные деньги. Чтобы они гордились тем, кто они есть.
И это понятно не только евреям. Многие воспринимают Хануку почти как светский праздник. Потому что Ханука — о том, что немного добра может победить огромное зло. И, конечно, это касается не только евреев.
— Как поздравляют с Ханукой?
— Говорят: «Ханука самеах» — это значит «весёлой Хануки». Ещё есть традиция дарить подарки. Потому что любой праздник — это радость, а подаркам и добрым делам люди всегда рады.
Кстати, это тоже связано с символикой свечей. Если ты кому-то что-то отдаёшь, то сам ты этого лишаешься. Но, если зажечь одну свечу от другой, света станет только больше. То есть очень символично, что мы на Хануку передаём этот свет друг другу.
— Как вы думаете, зачем неевреям знать про традиции Хануки?
— Многие еврейские праздники — внутренние, более… интимные. А Ханука даже больше для неевреев, чем для нас.
Ханукии во всём мире зажигают на центральных площадях, и в этом участвуют неевреи, известные люди. Идея, что праведники могут победить негодяев, сколько бы их ни было — она для всех.
Я охотно рассказываю про Хануку и про другие праздники, потому что это радость. Как в песне: «Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». Если радуешься, хочется, чтобы все вокруг радовались вместе с тобой.
— Что бы вы пожелали всем калининградцам на Хануку?
— Ханука самеах! Чтобы было больше света и радости в доме, чтобы люди здесь были добрее и счастливее. Особенно в Калининграде. Люди у нас хорошие, и есть все данные для того, чтобы быть счастливыми.