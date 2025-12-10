Больницу в Ростовской области оштрафовали за отказ в выдаче рецепта пациентке

В Ростовской области после внеплановой проверки оштрафовали ЦРБ Матвеево-Курганского района. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что одной из пациенток с онкологическим заболеванием не выписали рецепты на лекарства, положенные ей по закону.
В отношении больницы составили административный протокол о ведении деятельности с грубым нарушением (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). Штраф составил 75 тысяч рублей. Доводы Росздравнадзора поддержали в суде.
Напомним, ранее в регионе на такую же сумму за нарушения при работе с пациентами наказали ЦРБ Каменского района.
