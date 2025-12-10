Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницу в Ростовской области оштрафовали за отказ в выдаче рецепта пациентке

В донской больнице пациентке с онкологическим заболеванием отказали в рецепте на лекарство.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после внеплановой проверки оштрафовали ЦРБ Матвеево-Курганского района. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что одной из пациенток с онкологическим заболеванием не выписали рецепты на лекарства, положенные ей по закону.

В отношении больницы составили административный протокол о ведении деятельности с грубым нарушением (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). Штраф составил 75 тысяч рублей. Доводы Росздравнадзора поддержали в суде.

Напомним, ранее в регионе на такую же сумму за нарушения при работе с пациентами наказали ЦРБ Каменского района.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.