Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов

Кравцов: ответственность за списывание домашнего задания лежит на родителях.

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ответственность за то, что ребенок списывает домашнее задание в интернете или выполняет его с помощью искусственного интеллекта, лежит на родителях, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«С точки зрения домашних заданий — здесь должна быть ответственность родителей. И списывать домашнее задание не только с помощью искусственного интеллекта, но и просто с (помощью — ред.) интернета. Поэтому здесь это тоже надо учитывать», — сказал министр на расширенном заседании комиссии Госсовета «Кадры».

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что система образования страны должна будет подстроиться под новую реальность, в которой школьники выполняют домашнее задание с использованием технологий искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше