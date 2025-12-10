Родители ответственны за списывание домашних заданий, считает Кравцов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Ответственность за то, что ребенок списывает домашнее задание в интернете или выполняет его с помощью искусственного интеллекта, лежит на родителях, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«С точки зрения домашних заданий — здесь должна быть ответственность родителей. И списывать домашнее задание не только с помощью искусственного интеллекта, но и просто с (помощью — ред.) интернета. Поэтому здесь это тоже надо учитывать», — сказал министр на расширенном заседании комиссии Госсовета «Кадры».
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, отметил, что система образования страны должна будет подстроиться под новую реальность, в которой школьники выполняют домашнее задание с использованием технологий искусственного интеллекта.