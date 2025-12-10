Собянин поздравил победителей и призеров международных олимпиад

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, 28 московских школьников приняли участие в 8 международных олимпиадах, которые прошли в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Франции и на Филиппинах. В составе национальной команды России москвичи завоевали 28 медалей: 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. В общей сложности на долю московских школьников пришлось 64% медалей, завоеванных сборной Россией в 2025 году — всего 44 медали. В том числе 67% золотых наград национальной команды — всего 33 медали.