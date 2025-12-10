В Омске экс-председателя СНТ осудили за хищение двух млн рублей

В ходе суда было установлено, что с 2018 по 2021 год 42-летняя женщина-руководитель велела бухгалтерам выдавать ей деньги. Под видом оплаты налогов, коммунальных платежей и премий она получала наличные и инициировала зачисления на счет товарищества. Все эти средства фигурантка присваивала.