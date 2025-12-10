Ричмонд
В Омске экс-председателя СНТ осудили за хищение двух млн рублей

Суд назначил условный срок за присвоение денег садоводства.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вынесли приговор по уголовному делу о хищении почти двух миллионов рублей у садоводческого товарищества «Каучук». 10 декабря в прокуратуре сообщили, что экс-председателя правления СНТ признали виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

В ходе суда было установлено, что с 2018 по 2021 год 42-летняя женщина-руководитель велела бухгалтерам выдавать ей деньги. Под видом оплаты налогов, коммунальных платежей и премий она получала наличные и инициировала зачисления на счет товарищества. Все эти средства фигурантка присваивала.

Для отчета подсудимая предоставляла фиктивные документы — поддельные банковские чеки, протоколы и недостоверные акты. Это привело к тяжелым последствиям для СНТ. По инициативе налоговой инспекции садоводство признали банкротом. Из-за образовавшейся задолженности по коммунальным платежам, превышающей 1,5 млн рублей, товарищество отключили от электро- и водоснабжения.

Виновной назначили наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ее также обязали возместить весь причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе выявили более 1500 нарушений прав детей-сирот.