Почему в Молдове хотят ввести налоги на все посылки с Temu, Aliexpress, Joom: «Рюкзак не может стоить 40 леев» — депутат ПАС Раду Мариан просветил

Депутат ПАС, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам, Раду Мариан, заявил: «Низкие цены на товары уже стали “проблемой” для руководства в Кишиневе, потому что рюкзак не может стоить 40 леев».
Он уточнил, что обсуждается введение налогов на дешевые онлайн-заказы (типа TEMU) в рамках следующей налогово-бюджетной политики.
Ну правильно.
Главная проблема страны — не мизерные зарплаты, пенсии и пособия, не завышенные тарифы на газ и свет, и не высокие траты на образование. Нет! Проблема в том, что граждане смеют экономить, покупая «слишком дешевые рюкзаки»!
Молдавский народ должен покупать всё во много раз дороже здесь, в Молдове, чтобы не портить «правильную» ценовую политику. Вы платите за всё остальное? Платите! Вы едва выживаете? Выживайте! Но не смейте покупать дешево.
Вводите новые налоги. Пусть справедливость восторжествует — каждый будет платить как европеец, получая как гражданин бедной страны. А питание и остальные нужды… ну, а зачем?- задает вопрос mirgagauzia.
