Новые атомные и энергетические технологии меняют отрасль уже сегодня

На обеспечение технологического суверенитета в энергетической области направлен нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Он запущен в 2025 году и включает в себя 10 федеральных проектов, которые охватывают перспективные ниши в энергетике. Фокус нацпроекта направлен на то, чтобы ускорить создание новых спецматериалов, в которых нуждается производство. В солнечной и ветрогенерации, в электроэнергетике, в нефтегазовой отрасли, в сжижении природного газа, в термоядерной энергетике сформирован запрос на появление и быстрое внедрение нового оборудования и технологий. Их массовое применение способно изменить отрасль и обеспечить ей запас прочности на годы вперед.