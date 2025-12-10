Ричмонд
Музей-панорама в Волгограде отказывается от вечерних посетителей

Эти меры в музее вводятся временно.

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва» временно перешел на укороченный график. До 14 декабря 2025 года включительно посетителей принимают только в дневные часы — с 10:00 до 15:00.

Ограничения связаны с проведением технических работ, поэтому учреждение закрывается раньше обычного: в будни на три часа, а в выходные — на пять.

В обычном режиме музей открыт до 18:00 в будние дни и до 20:00 по выходным, но вернуть стандартное расписание планируют сразу после завершения всех необходимых процедур по обслуживанию оборудования.

Ранее сообщалось об открытии ледового катка в Волгограде.