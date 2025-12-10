Иск об изъятии имущества экс-главы Ростовского облсуда рассмотрят 22 декабря

Иск об изъятии имущества экс-председателя Ростовского областного суда рассмотрит Первомайский районный суд Краснодара. Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел инстанции, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Имущество экс-судьи из Ростова-на-Дону, ее сына и доверенного лица могут обратить в доход государства. Материал на рассмотрение направил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.
Предварительное заседание назначили на 22 декабря.
Добавим, также в производстве Первомайского районного суда Краснодара находится еще одно дело в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда. В этом случае разбирательства касаются подозрений в коррупции.
Отметим, по делу также проходят бывший заместитель главы Ростовского областного суда, бывший глава регионального управления судебного департамента и бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону.
