В Омске завершили дело о преступлениях против девочек

По версии следствия, в 2024 году фигурант представлялся школьницей в интернете, чтобы знакомиться с малолетними девочками. Он вел с ними переписку интимного характера, а затем, получив личные данные, приступал к шантажу. Угрожал огласить компрометирующие сведения, чтобы вынудить несовершеннолетних на встречи, во время которых совершал в отношении них преступления сексуального характера.