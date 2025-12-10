В Омске завершили дело о преступлениях против девочек

Расследовано уголовное дело против 40-летнего жителя Омска. 10 декабря в региональном СУ СК сообщили, что мужчину обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов с участием детей.
По версии следствия, в 2024 году фигурант представлялся школьницей в интернете, чтобы знакомиться с малолетними девочками. Он вел с ними переписку интимного характера, а затем, получив личные данные, приступал к шантажу. Угрожал огласить компрометирующие сведения, чтобы вынудить несовершеннолетних на встречи, во время которых совершал в отношении них преступления сексуального характера.
О противоправных действиях стало известно отцу одной из потерпевших, после чего подозреваемого задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обыска у фигуранта изъяли компьютер и мобильный телефон. На этих устройствах обнаружили фото и видеофайлы порнографического содержания с участием детей.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 20 лет тюрьмы.
В следкоме напомнили, что в круглосуточном режиме работает телефонная линия «Ребенок в опасности!». По короткому номеру 123 можно сообщить о любых противоправных действиях в отношении детей.
