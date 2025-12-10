Ричмонд
В Уфе можно проголосовать за новую стелу на въезде в город.

Источник: администрация Уфы / сайт

Стартовало народное голосование всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Цель конкурса — определение лучших въездных стел в муниципальных образованиях. Победители получат сертификат на миллион рублей, которые можно потратить на новую стелу. Уфу на конкурсе представляет новая стела, расположенная на транспортной развязке улиц Генерала Рыленко и Пугачева, сообщает уфимская Главархитектура.

Стела исполнена в виде 12-метровой прямоугольной призмы с экранами, транслирующими разнообразную информацию, сочетая в себе современный дизайн, технологичность и традиции. Голосование проходит только три дня, на платформе «ВКонтакте» в сообществе «ГорСреда». Для выхода в финал Уфе нужно набрать максимум голосов в своей группе.

Ранее сообщалось, что в селе под Уфой появится стела.