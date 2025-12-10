Ричмонд
Успеть за 10 минут: самарский полицейский спас семью, застрявшую на железной дороге

Полицейский из Самары помог жителям, застрявшим на путях.

Источник: Комсомольская правда

Полицейский из Самары пришел на помощь гражданам, попавшим в беду. Самарцы застряли на железной дороге, сообщают в ГУ МВД России.

— Сотрудник полиции Шамиль Ханмагомедов получил сигнал о помощи. Граждане оказались в экстренной ситуации на железной дороге. Молодая пара с детьми застряла в автомобиле на путях. Ситуация осложнилась тем, что до появления пассажирского поезда оставалось менее 10 минут, — указали в сообщении.

В кратчайшие сроки машину удалось переместить в безопасность. После этого полицейские сопроводили семью до дома.