Успеть за 10 минут: самарский полицейский спас семью, застрявшую на железной дороге

— Сотрудник полиции Шамиль Ханмагомедов получил сигнал о помощи. Граждане оказались в экстренной ситуации на железной дороге. Молодая пара с детьми застряла в автомобиле на путях. Ситуация осложнилась тем, что до появления пассажирского поезда оставалось менее 10 минут, — указали в сообщении.