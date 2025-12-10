Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже нашли родителей потерявшейся на улице 4-летней девочки

Волонтеры рассказали, что ситуация разрешилась.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже нашли родителей потерявшейся на проспекте Патриотов 4-летней малышки. Этой хорошей новостью поделились волонтеры Первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» 10 декабря.

Они объявили стоп поискам.

— Родители найдены!!! Всем спасибо за помощь!!!, — написали добровольцы в соцсетях.

Ребенок смог самостоятельно выйти на улицу, поскольку взрослые забыли закрыть дверь.

Напомним, о том, что малышка осталась одна на улице, ранее рассказали добровольцы. Она не смогла полностью произнести свое имя.