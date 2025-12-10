В Воронеже нашли родителей потерявшейся на улице 4-летней девочки

В Воронеже нашли родителей потерявшейся на проспекте Патриотов 4-летней малышки. Этой хорошей новостью поделились волонтеры Первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36» 10 декабря.
Они объявили стоп поискам.
— Родители найдены!!! Всем спасибо за помощь!!!, — написали добровольцы в соцсетях.
Ребенок смог самостоятельно выйти на улицу, поскольку взрослые забыли закрыть дверь.
Напомним, о том, что малышка осталась одна на улице, ранее рассказали добровольцы. Она не смогла полностью произнести свое имя.