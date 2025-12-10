Ричмонд
Приставы прокомментировали приостановку работы волжской гостиницы «Ахтуба»

Суд приостановил работу 22-этажной гостиницы на 60 суток.

Источник: ГУ ФССП по Волгоградской области

Деятельность гостиницы «Ахтуба» в городе Волжском приостановлена судом. Его решение исполнили местные приставы. В ведомстве поясняют: собственник не исполнил предписание заместителя главного госинспектора города по пожарному надзору.

Нарушения требований пожарной безопасности били выявлены еще в марте.

«У ИП было достаточно времени, чтобы выполнить требования предписания, и отсутствовали объективные причины, чтобы их не исполнять. В связи с этим региональное ГУ МЧС обратилось в суд», — поясняют в ГУ ФССП по Волгоградской области.

Суд приостановил работу 22-этажной гостиницы на 60 суток. Приставы опечатали входы в здание и выселили проживающих. Комплекс обесточили, должника предупредили об ответственности за нарушение требований исполнительного документа.

«Судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда», — подчеркивают в ведомстве.

Ранее за волокиту в общении с жителями оштрафована чиновница Быковского района.