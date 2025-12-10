Количество телеканалов увеличилось у некоторых минчан — вот адреса

В пресс-службе МТИС отметили, что у некоторых минчан изменилось число транслируемых телеканалов. Так, по некоторым адресам появилась возможность смотреть 64 канала расширенного пакета в аналоговом формате и более 80 каналов в «цифре». Причем более 30 телеканалов доступны в HD-формате.