Количество телеканалов увеличилось у некоторых минчан — вот адреса. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Минские телевизионные информационные сети».
В пресс-службе МТИС отметили, что у некоторых минчан изменилось число транслируемых телеканалов. Так, по некоторым адресам появилась возможность смотреть 64 канала расширенного пакета в аналоговом формате и более 80 каналов в «цифре». Причем более 30 телеканалов доступны в HD-формате.
В пресс-службе опубликовали список адресов, где увеличилось количество каналов:
Переулок Горный 1, 4, 6; улицы Краснозвездная 15, 17, 19, 21; Козлова 13, 16, 15, 19; Берестянская 2, 4, 6; Долгобродская: 3, 4, 5к1, 6к1, 7к1, 8, 9, 10к1, 11, 12.
Также телеканалов стало больше у минчан, проживающих по следующим адресам:
Переулок Броневой 4; улица Захарова 24, 30, 32, 34; проспект Независимости 34, 36, 38; улица Фрунзе 3, 7, 9.
Ранее назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в декабре 2025: велоконструктору — 10 тысяч, прорабу с командировками на Таймыр — 9600, а зоотехнику до 7200 рублей.
Кстати, Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».
Тем временем в Минске на месте автобусного парка построят дома на 400 квартир и детский сад.