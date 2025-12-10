Мурашко призвал вернувшихся с СВО бойцов не пренебрегать медосмотром

«Но это неправильно, поскольку медицина гражданская, в том числе по месту вашего жительства, она должна вас увидеть, она должна вас взять на учет, она должна увидеть ваши сложности и необходимости, в том числе в реабилитационных процедурах. Поэтому я вас прошу, я к вам обращаюсь, и своих сослуживцев, и однополчан, и сами не отворачивайтесь от этого предложения», — сказал министр, подчеркнув, что медосмотры важны для укрепления здоровья участников СВО.