«Купите лучше подарок»: жителям Башкирии посоветовали отказаться от салюта в пользу благотворительности

Во время пресс-конференции в ИА «Башинформ» председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов обратил внимание на то, что громкие хлопки от взрывов сейчас пугают многих. Он также отметил, что пиротехнические изделия стоят недешево. По его мнению, эти деньги можно было бы потратить с большей пользой, например, помочь волонтерским организациям, которые поддерживают участников специальной военной операции, или передать что-то нуждающимся в самом регионе. Такой подход, по его словам, принесет больше искренней радости и будет более уместным в текущих условиях.