«Купите лучше подарок»: жителям Башкирии посоветовали отказаться от салюта в пользу благотворительности

В предновогодний период, когда многие начинают покупать петарды и фейерверки, чиновники Башкирии предложили альтернативу. Вместо трат на пиротехнику они посоветовали жителям республики направить средства на благотворительность.
Во время пресс-конференции в ИА «Башинформ» председатель госкомитета по ЧС Кирилл Первов обратил внимание на то, что громкие хлопки от взрывов сейчас пугают многих. Он также отметил, что пиротехнические изделия стоят недешево. По его мнению, эти деньги можно было бы потратить с большей пользой, например, помочь волонтерским организациям, которые поддерживают участников специальной военной операции, или передать что-то нуждающимся в самом регионе. Такой подход, по его словам, принесет больше искренней радости и будет более уместным в текущих условиях.
Также стало известно, что в прошлом году в республике выписали восемь штрафов за нарушения правил использования пиротехники. Для обычных граждан суммы составляют от 5 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Если нарушение совершено в период действия особого противопожарного режима, размер штрафа удваивается.